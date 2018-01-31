Жители ЗКО жалуются на отсутствие бесплатных лекарств в аптеках

В управление здравоохранения ЗКО в 2018 году поступило семь обращений граждан, которые не смогли приобрести выписанные по бесплатному рецепту препараты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Ольга ШУРШОВА, которая рассказала, что в конце 2017 года многих лекарств в аптеках не было, и то, что должны выдавать бесплатно, людям пришлось покупать за свой счет. - Проблемы с получением лекарств начались еще в октябре. Я получаю рецепты в поликлинике №4. Гипертоники не могли два месяца получить таблетки "Экватор",