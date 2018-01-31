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Социум

Жители ЗКО жалуются на отсутствие бесплатных лекарств в аптеках

В управление здравоохранения ЗКО в 2018 году поступило семь обращений граждан, которые не смогли приобрести выписанные по бесплатному рецепту препараты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Ольга ШУРШОВА, которая рассказала, что в конце 2017 года многих лекарств в аптеках не было, и то, что должны выдавать бесплатно, людям пришлось покупать за свой счет. - Проблемы с получением лекарств начались еще в октябре. Я получаю рецепты в поликлинике №4. Гипертоники не могли два месяца получить таблетки "Экватор",
gorod
Жители ЗКО жалуются на отсутствие бесплатных лекарств в аптеках
В управление здравоохранения ЗКО в 2018 году поступило семь обращений граждан, которые не смогли приобрести выписанные по бесплатному рецепту препараты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Ольга ШУРШОВА, которая рассказала, что в конце 2017 года многих лекарств в аптеках не было, и то, что должны выдавать бесплатно, людям пришлось покупать за свой счет. - Проблемы с получением лекарств начались еще в октябре. Я получаю рецепты в поликлинике №4. Гипертоники не могли два месяца получить таблетки "Экватор", "Пренесса", а те, кто страдает сахарным диабетом, покупали за свои деньги аналоги "Гликлады". В поликлинике нам сказали, что препараты в аптеках есть, но приходилось обзвонить все аптеки, чтобы найти хоть одну упаковку нужного лекарства. Это хорошо, что меня могут отвезти на машине и в Плодоовощной, и в Подстепное, если таблетки оказывались лишь там в наличии, а те пенсионеры, которые ездят на автобусах, как им быть в таких ситуациях? - возмущается Ольга ШУРШОВА. Также женщина рассказала, что проблема с получением бесплатных лекарств возникает ежегодно. В свою очередь заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнара АБДРАХМАНОВА заявила, что все препараты, отпускающиеся по бесплатным рецептам, в аптеках всегда есть в наличии. - В этом году к нам поступило семь жалоб по данному поводу. В этом году бесплатные лекарства отпускаются в аптеках "Талап". Сейчас в области возросло количество диспансерных больных по заболеваниям - сахарный диабет, аритмия, артериальная гипертензия и прочим, поэтому в ноябре 2017 года дополнительные препараты поступали в область в течение двух недель. У нас есть запасы лекарств на складе, но на доставку тоже уходит немало времени, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Всего в ЗКО бесплатные препараты получают 96 тысяч человек, из которых 33 тысячи - несовершеннолетние.
Лекарства аптека

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