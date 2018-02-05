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Социум

Жительница Актобе предложила акиму города «расстрелять» автопарк

Жалобы на общественный транспорт стали самыми главными на отчете перед населением акима Актобе Ильяса ИСПАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возмущенная работой перевозчиков учительница из аула Нокина предложила главе города автопарк "расстрелять". - В мороз по 50 минут люди ждут автобус. На маршрут поставили малогабаритные, аварийные "ПАЗики". 30 человек остается на улице. Кондуктор кричит: «Езжайте на такси». Возьмите это в свои руки, - обратилась к акиму Жамал ЕМРИНА (на фото). - В прошлом году на отчете я тоже поднимала этот вопрос. Но большие автобусы после этого заменили н
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Жительница Актобе предложила акиму города «расстрелять» автопарк
Жалобы на общественный транспорт стали самыми главными на отчете перед населением акима Актобе Ильяса ИСПАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Возмущенная работой перевозчиков учительница из аула Нокина предложила главе города автопарк "расстрелять". - В мороз по 50 минут люди ждут автобус. На маршрут поставили малогабаритные, аварийные "ПАЗики". 30 человек остается на улице. Кондуктор кричит: «Езжайте на такси». Возьмите это в свои руки, - обратилась к акиму Жамал ЕМРИНА (на фото). - В прошлом году на отчете я тоже поднимала этот вопрос. Но большие автобусы после этого заменили на аварийные "ПАЗы". На улице 34 градуса мороза, а на маршруте всего 4 автобуса. Они холодные, двери заклеены скотчем, закрываются наполовину. Надеюсь, что после сегодняшнего вступления к нам не пустят "ГАЗели", - обратилась к акиму жительница района Украинки. Ильяс ИСПАНОВ обещал во всем разобраться. По его словам, в Актобе 52 автобусных маршрута. По конкурсной документации ежедневно должны ездить 465 автобусов, но 140 автобусов ТОО «Автопарк» стоят на ремонте. - У «Автопарка» можно забрать все маршруты и выгнать их, но на средства из бюджета мы не сможем столько автобусов купить. На двух перевозчиков - «Автопарк» и «Пассажирское автотранспортное предприятие» акимат сейчас готовит иски в суд, - сообщил Ильяс ИСПАНОВ. Будет ли от этого толк, никто не знает. Пока на многих актюбинских маршрутах курсируют старые "ПАЗы". Азамат АКЫЛ
аким отчет

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