Жительница Актобе предложила акиму города «расстрелять» автопарк

Жалобы на общественный транспорт стали самыми главными на отчете перед населением акима Актобе Ильяса ИСПАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возмущенная работой перевозчиков учительница из аула Нокина предложила главе города автопарк "расстрелять". - В мороз по 50 минут люди ждут автобус. На маршрут поставили малогабаритные, аварийные "ПАЗики". 30 человек остается на улице. Кондуктор кричит: «Езжайте на такси». Возьмите это в свои руки, - обратилась к акиму Жамал ЕМРИНА (на фото). - В прошлом году на отчете я тоже поднимала этот вопрос. Но большие автобусы после этого заменили н