Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2013 году актюбинку Ирину Журавлеву осудили на длительный срок за продажу 4-летней дочери за 700 тысяч тенге. Летом этого года Ирину освободили условно досрочно. 9 ноября женщина была пьяна, она позвонила в полицию и сообщила, что на железнодорожном вокзале заложена бомба. После звонка подняли все экстренные и оперативные службы. Взрывное устройство не нашли, а Ирину Журавлеву задержали за ложный звонок о бомбе. Сама она рассказала, что поступила так, чтобы вернуться в колонию. - Когда отбывала срок, конечно, хотелось на свободу, поэтому подала прошение на УДО, - рассказала в суде Ирина Журавлева, - Но когда освободилась, возникли сложности. Сначала жила у подруги, потом на съёмной квартире. На работу меня никто не брал, жить было не на что. Поэтому позвонила в полицию, чтобы вернуться назад, в колонию. Полицейские не могли найти мой дачный участок, я сама вышла к ним. Я вообще думала, что мне назначат остаток срока, который не отбыла. А получается, что новый срок заработала. В последнем слове она просила назначить ей минимальное наказание. С учётом неотбытой части наказания за предыдущее преступление, суд приговорил Ирину Журавлеву к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.