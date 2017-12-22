Жительница дома №15 4 микрорайона Насиха АЛИЕВА, она видела как заливали этот каток. - Знаете, тут мужчина и женщина хорошо подготовили площадку, но только заливалось это, скорее всего, не совсем правильно. По очереди подъезжали машины и выливали воду, и она замерзла неровно. Наверное, весь каток должен заливаться одновременно. Но детям деваться некуда, они и на этом катаются, правда, будут часто падать и получать различные травмы, - пояснила Насиха АЛИЕВА. По словам женщины, она до 60 лет каталась на коньках. - Сейчас мне уже 77. Хочу, чтобы внучка моя каталась на коньках, думаю, скоро научится, - рассказала Насиха. По словам руководителя отдела физической культуры и спорта г. Уральск Азамата НУРМУХАМБЕТОВА, за создание этого катка в 4 микрорайоне ответственность несет спортивный клуб "Орал". - В этом году у нас совсем мало снега и наливка воды идет сразу на резиновое покрытие. Со временем мы еще зальем пару машин воды, и все будет выровнено, - пояснил Азамат НУРМУХАМБЕТОВ.O49dpz5laQk