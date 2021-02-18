В ДЧС Актюбинской области сообщили, что в ночь на 18 февраля были перекрыты 9 автомобильных дорог. - В 8.34 был вызов к роженице из села Никельтау, ее необходимо было госпитализировать в Хромтаускую ЦРБ, но выехать из-за снегопада и закрытых дорог было невозможно. Для транспортировки женщины направили 4 человека из ДЧС на спецмашине. Спасатели и врач, который был с ними, приняли решение принимать роды дома. Женщина благополучно родила девочку. Их перевезут в районный центр, - сообщили в ДЧС Актюбинской области. К 11 часам в связи с улучшением погодных условий и расчисткой трасс открыли движение по 7 направлениям. По данным ДЧС, на дорогах работали более 200 спецмашин, 83 машины и 280 сотрудников ДЧС. - Поступило два вызова. В Байганинском районе житель выехал в поисках скота и пропал, в 21.30 его нашли в 20 километрах от села Жынгылдытогай. Спасатели также помогли жителю Актау, его "Газель" застряла в пути, водителю помогли отбуксировать машину к ближайшему кемпингу, - рассказали в ДЧС области. fLz4i-sy0qs Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.