Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Женщина была вынуждена обратиться с исковым заявлением суд, мотивируя свои действия тем, что она встречалась с отцом своего будущего ребенка в течение нескольких месяцев и 25 августа 2017 года родила от него дочь. - Ответчик, являясь отцом, не признавал и не оказывал материальную помощь на содержание ребенка. В связи с чем женщина решила через суд провести экспертизу, установить отцовство и взыскать алименты на содержание ее несовершеннолетней дочери. В ходе подготовки дела к суду была проведена молекулярно-генетическая экспертиза для определения отцовства ответчика, по заключению которой вероятность отцовства ответчика составляет 99,99%, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области. Отметим, что на судебное заседание ответчик не явился, однако через канцелярию суда поступило его заявление об ознакомлении с заключением экспертизы, и что он не оспаривает выводы эксперта, просит рассмотреть гражданское дело без его участия. Решением суда исковое заявление женщины об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка удовлетворен. Установлено отцовство и взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Решение суда вступило в законную силу.