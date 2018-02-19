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Социум

Жительница Атырау устроила дебош в «Доме матери»

Постоялица кризисного центра устроила расправу над своей соседкой по комнате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz Инцидент произошел в социальном учреждении в феврале этого года. Административное дело в отношении женщины по ч.1 ст.73-1 КоАП РК было рассмотрено специализированным административным судом г.Атырау. Как установлено в суде, нарушительница, проживая по семейным обстоятельствам в учреждении «Дом матери», расположенном по улице М.Горького, избила свою соседку по комнате. - Разбушевавшаяся женщина опрокинула тарелку с горячим супом своей со
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Жительница Атырау устроила дебош в «Доме матери»
Постоялица кризисного центра устроила расправу над своей соседкой по комнате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz Инцидент произошел в социальном учреждении в феврале этого года. Административное дело в отношении женщины по ч.1 ст.73-1 КоАП РК было рассмотрено специализированным административным судом г.Атырау. Как установлено в суде, нарушительница, проживая по семейным обстоятельствам в учреждении «Дом матери», расположенном по улице М.Горького, избила свою соседку по комнате. - Разбушевавшаяся женщина опрокинула тарелку с горячим супом своей соседки, таскала ее за волосы и выражалась в отношении неё нецензурной бранью. Врачи диагностировали у пострадавшей легкие телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе административного суда г.Атырау. Постановлением суда женщина была признана виновной по ч.1 ст.73-1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и наказана штрафом в сумме 25 253 тенге. Ерлан ОМАРОВ      
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