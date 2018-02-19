Жительница Атырау устроила дебош в «Доме матери»

Постоялица кризисного центра устроила расправу над своей соседкой по комнате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Sputnik.kz Инцидент произошел в социальном учреждении в феврале этого года. Административное дело в отношении женщины по ч.1 ст.73-1 КоАП РК было рассмотрено специализированным административным судом г.Атырау. Как установлено в суде, нарушительница, проживая по семейным обстоятельствам в учреждении «Дом матери», расположенном по улице М.Горького, избила свою соседку по комнате. - Разбушевавшаяся женщина опрокинула тарелку с горячим супом своей со