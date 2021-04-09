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Социум

Жительница Уральска делала интимный массаж в Атырау

Такие же услуги оказывали жительницы Тараза и Туркестана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 5 апреля около 17.00 участковыми инспекторами управления полиции Атырау были выявлены девушки, оказывающие услуги интимного массажа. - Ими оказались жительницы Тараза, Уральска и Туркестана в возрасте от 26 до 44 лет. Они снимали квартиру в одном из многоэтажных домов по улице Сатпаева, где и предоставляли интимные услуги. В отношении женщин был составлен административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК "Оказание услуг
Кристина Кобина
Жительница Уральска делала интимный массаж в Атырау
Такие же услуги оказывали жительницы Тараза и Туркестана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Женщина из Уральска делала интимный массаж в Атырау
Женщина из Уральска делала интимный массаж в Атырау
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 5 апреля около 17.00 участковыми инспекторами управления полиции Атырау были выявлены девушки, оказывающие услуги  интимного массажа. - Ими оказались жительницы Тараза, Уральска и Туркестана в возрасте от 26 до 44 лет. Они снимали квартиру в одном из многоэтажных домов по улице Сатпаева, где и  предоставляли интимные услуги. В отношении женщин был составлен административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК "Оказание услуг сексуального характера либо оказание иных услуг". Кроме того, по части 1 статьи 492 КоАП РК "Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность", были составлены административные протоколы на каждого и наложены штрафы в размере 10 тысяч тенге, - отметил первый заместитель начальника управления полиции города Атырау  подполковник полиции Ерлан Бигамбаев. Вместе с тем, в целях проверки законности аренды квартиры, собранные документы будут направлены в Управление государственных доходов Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области  
интимные услуги

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