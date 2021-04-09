Жительница Уральска делала интимный массаж в Атырау

Такие же услуги оказывали жительницы Тараза и Туркестана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 5 апреля около 17.00 участковыми инспекторами управления полиции Атырау были выявлены девушки, оказывающие услуги интимного массажа. - Ими оказались жительницы Тараза, Уральска и Туркестана в возрасте от 26 до 44 лет. Они снимали квартиру в одном из многоэтажных домов по улице Сатпаева, где и предоставляли интимные услуги. В отношении женщин был составлен административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК "Оказание услуг