В редакцию «МГ» обратилась местная жительница Назгуль, которая рассказала, что когда кормила своих детей купленным пирожным, то обнаружила в нем какую-ту пластмассовую деталь. - Пирожное было от производителя «Орал-Нан», и было куплено 9 января в магазине. Это мне как покупателю неприятно, конечно, и потом это уже не в первый раз такие неприятности с продуктами местных производителей. Наверное, если это еда, то должен быть и строгий контроль качества. А если бы не заметили и зуб ребенок сломал, - задается вопросом Назгуль. В хлебопекарне "Орал-Нан" сообщили, что у них произошла поломка оборудования. - У нас в смену, когда было выпущено это пирожное, была небольшая поломка оборудования и приходил электрик, который скорее всего и оставил ту деталь там. Работники каким-то образом не углядели. Меры мы, конечно, примем, - пояснила работник пекарни «Орал-Нан».Фото предоставлено очевидцами