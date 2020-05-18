Жительница Уральска обвинила мужа - полицейского в избиении (фото)
Женщина обратилась за помощью в общественный фонд "Не молчи", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из социальной сети Facebook
О неправомерных действиях инспектора службы патрульной полиции сообщила руководитель общественного фонда "Не молчи" Дина Смаилова на странице в Facebook.
Она отметила, что сотрудник административной полиции ДП ЗКО Жексенов имеет проблемы с алкоголем. Поводом для публикации в сети стал семейно-бытовой конфликт, который произошел осенью 2019 года. Правозащитница на своей странице утверждает, что полицейский в нетрезвом состоянии избил свою супругу, ждавшую его дома вместе с трехлетней дочерью.
- Разъяренный полицейский схватил миниатюрную женщину за волосы и потащил в ванную с целью ее утопить. К счастью, воду отключили из-за ремонтных работ. Тогда одурманенный чиновник решил забить жену до смерти голыми руками. Девушке случайно удалось избежать расправы, когда мужчина замешкался из-за громкого плача ребенка, - отмечено в сообщении.
Также Дина Смаилова рассказала, что потерпевшей удалось спрятаться в квартире у соседей, ожидая приезда скорой помощи и полицейских. Она указала, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму и перелом челюсти и теперь проходит процесс реабилитации.
- У нее появились головные боли и бессонница. Трехлетняя дочка, на глазах у которой происходил весь этот ужас, начала сильно грызть ногти. После этого случая малышка буквально сгрызает свои маленькие пальчики до мяса, - написала правозащитница.
Также на странице Дины Смаиловой указано, что избиение женщины продолжалось 6 лет. Последний раз это было в конце сентября. 16 мая она подала заявление по факту угроз.
Смаилова добавила, что разрешить ситуацию в правовом поле не удалось. В полиции заявление рассматривать отказались. Потерпевшей посоветовали не связываться с сотрудником органов внутренних дел.
Между тем, в пресс-службе ДП ЗКО подтвердили, что 31 октября 2019 года Алканова написала заявление на своего мужа Жексенова с жалобами на нанесение телесных повреждений. Однако позже женщина написала новое заявление об отсутствии претензий, и уголовное дело было прекращено.
- В отношении сотрудника полиции проводится досудебное расследование. Поводом для досудебного разбирательства и служебного расследования послужила публикация в социальной сети, где упоминается факт семейно-бытового конфликта между инспектором службы БПП ДП ЗКО старшим лейтенантом полиции Х. Жексеновым и его с супругой гр.А.Алкановой, который был в октябре прошлого года. В департамент полиции ЗКО обратилась Алканова с заявлением на Жексенова, который на почве семейной ссоры нанес ей телесные повреждения. Далее в ходе разбирательства от Алкановой поступило встречное заявление об отсутствии претензий к Жексенову, в связи с чем разбирательство было прекращено. Руководством было принято решение ограничится обсуждением на офицерском собрании, где старший лейтенант полиции Жексенов был строго предупрежден о недопущении впредь подобных фактов. Также его непосредственный руководитель строго предупредил Жексенова, что, если подобное повториться он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Причину своего обращения в социальную сеть от 16 мая 2020 года Алканова пояснила тем, что ее муж Жексенов в настоящее время отказывается возмещать ущерб, в связи с чем она была вынуждена обратиться в соцсети. Далее она обвинила Жексенова в том, что после опубликования обращения он звонил ей и угрожал физической расправой. В настоящее время по данному факту начато досудебное разбирательство по статье 115 УК РК "Угроза", а также проводится служебное расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно, - ответил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.
