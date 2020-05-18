Условия участия конкурса "Разноцветный мир"
Правила проведения публичного конкурса «Разноцветный мир»
1. Общие положения
1.1. Публичный конкурс под названием «Разноцветный мир» (далее – «Конкурс») проводится в рамках работы информационного портала «Мой ГОРОД» с целью улучшить информирование читателей о позитивных событиях, происходящих в Западно-Казахстанской области.
1.2. Конкурс проводится на территории РК по правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
1.3. Конкурс носит исключительно информационный характер, не основан на риске, не требует внесения платы за участие.
1.4. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте https://mgorod.kz/
1.5. Объявление о Конкурсе размещается на странице
https://mgorod.kz/nitem/moj-gorod-darit-velosiped-na-den-zashhity-detej/
с 19 мая_
по 31мая
1.6. Организатор вручает Награды, установленные в разделе 6 настоящих Правил (далее – «Награды»), лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами.
1.7. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие общественно-полезные цели: поддержка творческого самовыражения и развитие творческих и интеллектуальных навыков у Участников Конкурса.
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (ранее и далее — «Организатор»).
2.1.1. Наименование: ТОО «Медиастарт 2012»
2.1.2 Адрес: г.Уральск,ул.Д.Нурпеисовой,12/1, оф.102
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 19.05.20 по 31.05.20г.
3.1.1. Подача заявок на участие в настоящем Конкурсе осуществляется в период с 19.05.20 по 31.05.20г.
3.1.2 Голосование за работы Участников: 19.05.20 по 31.05.20г.
3.1.3. Подведение итогов и определение Победителей осуществляется 31.05.20г
3.1.4. Публикация итогов Конкурса осуществляется на сайте https://mgorod.kz/
1 июня 2020 года.
3.1.5. Вручение Наград Победителям, занявшим первое, второе и третье места по количеству голосов на сайте 31 мая 2020 года, осуществляется на территории спонсора Конкурса по адресу: ул. Нурпеисовой, 12/1, офис 102
в присутствии представителя редакции портала «Мой ГОРОД»
4. Участники Конкурса, их права
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Конкурса.
4.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, родственники, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.
4.3. Каждый Участник может принять участие в настоящем конкурсе не более 1 (Одного) раза.
4.4. Участник может стать Победителем и обладателем Награды только 1 (Один) раз.
4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РК, а так же настоящими Правилами.
5. Обязанности Участников и Организатора
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Наград Конкурса, лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил, необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. В период, предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил, прислать на электронную почту [email protected]
файл с фотографией своего ребёнка соответствующую пониманию владельца, как «Фото ребенка с рисунком на асфальте, который он нарисовал». В письме указать ФИО участника (указанные в удостоверение личности), его контактный телефон, а также фамилию и имя ребенка.
5.1.2. Фотографии должны быть четкими и соответствовать тематике Конкурса.
5.2. Участник, выполнивший действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, подтверждает свое согласие на участие в настоящем Конкурсе, свидетельствующие об ознакомлении и согласии с настоящими Правилами Конкурса, а также о согласии на предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными им лицами и их дальнейшее использование в рамках Конкурса.
Также Участник, выполнивший действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, являясь законным представителем своего несовершеннолетнего ребенка, дает согласие на использование изображений ребенка в информационных, рекламных и иных материалах без выплаты вознаграждения. Дает согласие на использование изображений в информационных, рекламных и иных материалах, размещаемых в средствах массовой информации, учредителем которых является Организатор Конкурса, на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории РК, так и за рубежом.
Дает право Организатору Конкурса обнародовать и в дальнейшем использовать изображения ребенка полностью или фрагментарно: воспроизводить, осуществлять публичный показ, импортировать экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять экземпляры изображений, сообщать в эфир, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
5.3. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента пересылки Участником обязательную модерацию фотографий. Допущенная модератором до участия в Конкурсе фотография именуется Конкурсной Работой публикуется на странице https://mgorod.kz/
5.4. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается предоставлением Работы для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий договора на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между Участником и Организатором считается заключенным с момента публикации фотографии в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящих Правил, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Наград, указанных в п. 6.1 настоящих Правил.
5.5. Организатор имеет право запросить дополнительные фотографии подтверждающие, что фотография не является скопированной из Интернета или иного источника.
5.6. Требования и ограничения при подаче Работы на Конкурс:
5.6.1. Работа должна быть оригинальной, уникальной и соответствовать тематике Конкурса.
5.6.2. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержащие рекламу товаров и услуг, а также материалы, содержание которых противоречит законодательству РК.
5.6.3. В частности, изображение/видео и текст не должны явно или косвенно:
5.6.3.1. выражать неуважение к обществу;
5.6.3.2. оскорблять религиозные чувства верующих;
5.6.3.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий;
5.6.3.4. порочить честь и достоинство граждан;
5.6.3.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
5.6.3.6. иметь эротическое содержание;
5.6.3.7. каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.
5.6.4. Также к участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержание которых противоречит Закону РК ,а именно, изображения и тексты, которые:
5.6.4.1. побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
5.6.4.2. способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
5.6.4.3. обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
5.6.4.4. отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5.6.4.5. оправдывают противоправное поведение;
5.6.4.6. содержат нецензурную брань;
5.6.4.7. содержат информацию порнографического характера.
5.7. Организатор при определении Победителей и обладателей Наград не учитывает Работы Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Конкурсе.
5.8. Организатор Конкурса имеет право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц, которые:
5.8.1. нарушили Правила проведения Конкурса;
5.8.2. не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил;
5.8.3. не являются авторами Работ;
5.8.4. не выполнили все действия предусмотренные настоящими Правилами;
5.8.5. были заподозрены Организатором в накрутках голосов (накрутка голосов — это методы, позволяющие проголосовать за работу участника творческого конкурса чаще, чем это предусмотрено настоящими Правилами). В частности, запрещены следующие методы: использование динамических IP-адресов и очищение cookie; сокрытие реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или специальные интернет-сервисы); регистрация одного пользователя под разными именами и/или аккаунтами, а также покупка голосов за деньги или иное вознаграждение.
6. Размер, форма и количество Наград
6.1. Наградный фонд Конкурса включает в себя следующие Награды:
6.1.1. Награды предоставляет спонсор конкурса ТОО Меркурий WTK магазин «Чунга Чанга» в виде велосипеда по адресу: пр. Абулхаир хана, 77/1. ТОО «Медмаркет Эксперт» в виде сертификата.Сертификат имеет срок действия до 15.07.2020. ИП «Валиев И.М.» в виде сертификата. Срок действия сертификата до 31.12.2020. ИП «Валиева Ф.» в виде сертификата. Срок действия сертификата до 31.12.2020.
6.3. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). Претензии относительно качества Наград должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам, исполнителям) этих Наград. Целостность и функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками непосредственно при получении Наград.
6.4. Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Наград может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
6.5. Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
7. Порядок определения Победителей и обладателей Наград
7.1. Для подведения итогов Конкурса Организатором формируется конкурсная комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее – «Комиссия»).
7.2. В функции членов Комиссии входит:
7.2.1. подведение итогов Конкурса;
7.2.2. разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, основываясь на своем мнении.
7.3. Определение Победителей Конкурса осуществляется Комиссией из 3 Работ Участников, которые набрали наибольшее количество голосов. Места распределяются в соответствии с количеством голосов с первого по третье место.
7.4. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру за исключением случаев, указанных в п. 5.8 настоящих Правил.
8. Порядок вручения Наград первой категории
8.1. Организатор осуществляет вручение Наград в сроки, установленные в п. 3.1.5.1 настоящих Правил.
8.2. Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителями Наград за 1 место в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента определения Победителей с помощью телефонной связи.
8.3. Участнику, признанному Победителем, необходимо в течение 1 (Одного) календарного дня с момента получения уведомления о победе, направить Организатору на адрес электронной почты [email protected]
, следующую информацию о себе:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес фактического места жительства;
- ИИН
- иную информацию по запросу Организатора.
8.4. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых о себе данных.
8.5. При получении Наград Победителям необходимо подписать акт приема-передачи и предъявить документ, удостоверяющий личность.
8.6. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать акт приема-передачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Награды, хранит и использует Награду по своему усмотрению.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на странице https://mgorod.kz/nitem/moj-gorod-darit-velosiped-na-den-zashhity-detej/
9.2. Организатор, вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс только в течение срока, указанного в п. 3.1.1 настоящих Правил.
9.3. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена Организатором на странице https://mgorod.kz/
10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных Наград и не регламентирует порядок их востребования участниками публичных конкурсов по истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
11. Авторские права
11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором и/или обладает согласием на использование фотографии, от всех лиц, принимавших участие в создании этих фотографий.
12.2. Участники также гарантируют, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).
12.3. Участники Конкурса, отправившие Работы на участие в Конкурсе согласно п. 5.1 настоящих Правил, передают Организатору исключительные права в полном объеме на территории всех стран мира на созданные и отправленные ими Произведения - Работы, а также на любые материалы и произведения с участием Победителей, созданные Организатором или привлечёнными им третьими лицами в рамках процесса вручения Наград.
12.4. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на Работу и/или использованием Работы, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
12.5. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РК. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем Групп Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
13. Персональные данные
13.1. Факт представления Участником Работы для участия в Конкурсе является согласием Участника на обработку его персональных данных, а также персональных данных его ребенка самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, а также на публикацию следующих персональных данных: личных фотографий, фамилии, имени, возраста, города проживания, материалов и произведений, созданных в рамках процесса вручения Наград.
13.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
13.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
13.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
13.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами.
13.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и далее:
14. Дополнительные условия
14.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.
14.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
14.3. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.