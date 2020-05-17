Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 мая в посёлке Макат Атырауской области из окна второго этажа 3-этажного дома выпал мальчик 2019 года рождения. Как сообщает ДЧС, ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу в крайне тяжёлом состоянии, сейчас он находится в глубокой коме. В этом году это уже второй подобный случай: неделю назад в городе Кульсары выпал из окна 4-го этажа трёхлетний ребёнок. Врачам удалось спасти ему жизнь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании