По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске дождь с грозой, днем +18, ночью +9. В Атырау переменная облачность, днем 20 градусов выше нуля, ночью +12. В Актобе без осадков, днем 20 градусов выше нуля, ночью +7. В Актау переменная облачность. Днем +19, ночью +14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.