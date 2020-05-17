В числе похищенного были боевые награды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

, помимо личных вещей, имеющих ценность, они прихватили ордена и медали ее отца ветерана ВОВ, прошедшего боевой путь до Берлина.

- Неизвестные лица взломали замок и проникли в квартиру 60-летней жительницы Уральска, пока та ненадолго отлучилась из дома. Тем временем они вынесли награды, принадлежащие ее покойному отцу ветерану ВОВ, а также ее золотые изделия. Были похищены орден «Красная звезда», медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За трудовые заслуги», «За доблестный труд», значок «Отличник просвещения», – сообщили в ведомстве.

По словам полицейских, потерпевшая после того, как вернулась домой, сразу вызвала полицейских.

- В настоящее время потерпевшая тяжело переживает кражу наград, она бережно их хранила как единственную память об отце, - пояснили в ведомстве.

К слову, по предварительным данным общая сумма ущерба составила около 800000 тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 15 мая воры проникли в квартиру пенсионерки