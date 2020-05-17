KIA Sorento

KIA Sorento водитель и пассажиры внезапно напали на полицейских. Сотрудник полиции применил табельное оружие, сделал два предупредительных выстрела в воздух. В это время водитель KIA Sorento отобрал у него табельное оружие. Второй сотрудник полиции уронил свое табельное оружие в служебном авто. После чего, нападавшие угнали служебное авто полицейских и припарковали его у Бурлинского отдела полиции в поселке Бурлин.

17 мая, утро, поселок Канай. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, нападение на сотрудников полиции произошло в ночь на 17 мая при патрулировании автодороги Бурлин - Уральск. - Инспекторами областного батальона патрульной полиции вблизи поселка Бурлин была остановлена автомашинас госномерами РФ. Водитель авто не подчинился требованиям полицейских и продолжил двигаться в сторону поселка Канай. Далее, он все же остановился. После чего, из машины вышли 8 пьяных человек. На требования сотрудников БПП ДП ЗКО оставаться на местах, они напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что был объявлен план перехват, в результате которого “по горячим следам” установлены и задержаны все подозреваемые лица. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 380 ч.3 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Между тем в месcенджере WhatsApp распространилось фото спецсообщения, из которого стали известны подробности нападения на полицейских. Так, в спецсообщении говорится, что при задержанииСпецсообщение, которое распространилось в мессенджере, прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. - Данная информация не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.