Иллюстративное фото из архива "МГ" Дефицит медицинских кадров Бурлинском районе существует практически постоянно, и для того, чтобы решить эту проблему, здесь откроется общежитие для медиков. Всего на данный момент в районе не хватает 45 врачей и 70 единиц среднего медицинского персонала. Здание, которое сейчас ремонтируют, в последние годы находилось в частной собственности и было заброшено. Уже в сентябре его введут в эксплуатацию. В районе не хватает 45 врачей и еще имеется несколько десятков вакансий для среднего медперсонала. - Мы оставим только стены. Будем проводить полностью капитальный ремонт. Надо заменить кровлю, двери, окна, внутренняя отдела. Затем подведем инженерные коммуникации. Надо еще решить вопрос со столовой. Аким области поручил внести ее в проект. Здесь бытовые комнаты предусмотрены, думаю из одной из них и сделаем столовую для медиков, - пояснил подрядчик Орынбасар Кушев. Стройплощадку посетил аким области, который отметил, что это правильное решение проблемы дефицита кадров и такой опыт должны перенять и другие районы. Глава региона отметил, что это рациональный подход к решению проблемы.