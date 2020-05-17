В области зарегистрировано еще  22 новых случаев заражения COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО коронавирус выявили у иностранцев, занимающихся грузоперевозками Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оператином штабе, из 22 пациентов с коронавирусной инфекцией, 12 являются контактными с ранее выявленными больными, из них 5 - медицинские работники. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у 41- летнего жителя Западно-Казахстанской области, работаюшего в месторождении Тенгиз Атырауской области. Еще 3 пациента 30, 34 и 53 лет работают в РФ. Также, 6 пациентов с коронавирусной инфекцией являются жителями Западно-Казахстанской области, работающие в Атырауской области, - пояснили в оператином штабе. По результатам исседования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, они перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. К слову, в области выявлено 310 человек с инфекцией COVID-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5850, вылечились 2707 человек, умерли - 34. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.