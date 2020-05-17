15 мая состоялось торжественное открытие памятника, посвященноговетерану Великой Отечественной войны Шукуру Мухтарову. Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев, начальник Департамента ЧС Западно-Казахстанской области Жасулан Джумашев выразили слова благодарности в адрес ветеранов. Стоит отметить, что также в мероприятии приняли участие родственники ветерана Шукура Мухтарова, его племянница Алия Есенгалиева, которая рассказала, каким он был человеком и что пришлось пережить ветерану во время ВОВ. Со слов Алии Есенгалиевой, Шукур Мухтаров был очень закрытым человеком и редко делился своими воспоминаниями о подвигах. - Он родился в Тайпакском районе, в Базартобинском сельском округе. Там же закончил 7 классов и потом поехал учиться в Алматы. Оттуда он был призван на службу в Советскую армию. Начал нести службу связистом, а далее был отправлен в танковое училище, - рассказывает Алия Есенгалиева. - Он смог дойти до Кенигсберга, там уничтожил два вражеских танка, два пулемета, шесть взводов, тем самым открыл нашим бойцам дорогу. За этот подвиг он был награжден Красной звездой и медалью за боевые заслуги. Ему приходилось нелегко, были тяжелые ранения, контузия. Но все же он вернулся с войны живым. После чего присутствующие возложили цветы к памятнику ветерана ВОВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.