Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Темирбека Мусагалиева, ограничительные меры в Атырауской области будут сниматься постепенно. В частности, с 18 мая откроются образовательные центры и кружки по записи при условии не более 5 человек в группах. ТакжС 20 мая 2020 года в детских садах будут организованы дежурные группы в дошкольных организациях (независимо от форм собственности) для принятия детей (по предъявлению справки с места работы обоих родителей или опекунов и усыновителей) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. - Я не могу себе позволить быть добрым санврачом и открыть все объекты сразу, мы можем упустить ситуацию из-под контроля, поэтому будем открывать все постепенно. Потерпеть осталось еще неделю, и если рост заболеваемости будет незначительным, с 25 мая мы откроем все оставшиеся объекты - точки общепита, рынки, торговые центры, религиозные и спортивные объекты, - рассказа Темирбек Мусагалиев. По словам главного санврача, большую опасность представляют бессимптомные больные, которые не подозревают о своей болезни, а попадают в больницу только после осложнения в виде пневмонии. - У нас есть новые случаи заражения в г.Кульсары, когда перед перевахтовкой люди проходят скрининг и у них выявляется коронавирус. Хотя они не являются контактными и не известно, где могли заразиться. Выходит, заболевание уже распространяется среди жителей области, - пояснил Темирбек Мусагалиев.