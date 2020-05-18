Иллюстративное фото из архива "МГ" В официальном телеграм-канале акимата ЗКО сообщается, что из 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, 8 являются контактными с ранее выявленными больными, из них 1 - медицинский работник. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у двух жителей Западно-Казахстанской области, работающих на месторождении Тенгиз в Атырауской области. В связи с прибытием из соседнего региона один из них был госпитализированы в карантинный стационар, откуда после отрицательного результата на коронавирус отправлен на домашний карантин. В связи с жалобами на повышение температуры на скорой доставлен в провизорный стационар и были взяты пробы на лабораторные исследования. Другой после прибытия из соседнего региона был госпитализирован в карантинный стационар и у него взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу, - сообщили в акимате ЗКО Еще три пациента - жители г.Шымент и Западно-Казахстанской области, приехавшие из Российской Федерации. На автопереходах на границе с РФ на постах "Сырым" и "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 18 мая в области выявлено 323 человека с инфекцией COVID-19.