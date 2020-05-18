Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" 18-22 мая в регионе ожидается шквал, ливень, усиление ветра, град. В связи с этим, в региональной службе коммуникаций жителям Атырауской области рекомендовали соблюдать следующие меры безопасности. - Не выходить на улицу без особой необходимости. - Не выпускать детей из дома. - Не оставлять автотранспортные средства на открытой местности. - Обеспечить безопасность домашних животных и скота. - Временно приостановить работу на строящихся объектах, в том числе работы спецтехники (высотных кранов) В случаи внештатных ситуаций рекомендуем звонить по номерам: - 112 - 8(7122) 45 - 00 - 00 - ДЧС Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.