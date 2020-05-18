Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились родители 11-классников, которые рассказали, что в феврале сдали деньги на пробное тестирование. Однако когда оно пройдет, они не знают. - Мы сдали 2242 тенге. Тестирование должно было пройти в марте, однако из-за карантина его не было. Теперь все говорят по-разному. Кто-то утверждает, что оно будет летом, а кто-то-что его вообще не будет, - говорит мама выпускника школы. - Было бы правильным, чтобы нам вернули наши деньги. Потому что даже если сейчас пробное тестирование проведут, какой от него прок? Ведь мы думали, что пробное пройдет в феврале-марте, дети увидят свои пробелы в знаниях и у них будет время подтянуть дисциплины. А теперь что? Пробное тестирование и через неделю ЕНТ? Какой в этом смысл? - вопрошает мама выпускницы района Алия. Между тем, руководитель филиала Национального центра тестирования при ЗКАТУ имени Жангир хана Альбек Есимов сказал, что запланированное на март тестирование пройдет в конце мая - начале июня. Руководитель РГП "Центр национального тестирования" МОН РК при ЗКГУ имени М. Утемисова Диляра Амиргазина также подтвердила, что тестирование проведут. - Тестирование будет проведено в ближайшее время, как только появится возможность. Родителей и выпускников школ прошу подписаться на нас в соцсетях, там мы даем всю информацию подробно и отвечаем на все вопросы, - сообщила Диляра Амиргазина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.