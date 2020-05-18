Иллюстративное фото из архива "МГ" В частности, 84 заболевших это рабочие с Тенгиза, проходившие скрининг перед демобилизацией с месторождения. - Еще двое заболевших - женщины 1986 и 1997 годов рождения. Это санитарка и лаборант областной больницы, прикомандированные в провизорный стационар, - сообщили в Штабе. Все Covid-положительные госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение согласно алгоритма. Очаги заражения выявлены и локализованы, в них проводится дезинфекция. Круг лиц установлен и находится под наблюдением врачей. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Атырауской области достигло 627 человек. Число вылечившихся 165. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.