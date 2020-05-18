Ирина Лапина, которая отбывала срок за убийство отчима, повесилась в камере 8 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Руководитель международного бюро по правам человека и соблюдению законности филиала по ЗКО Павел Кочетков рассказал, что вечером 8 мая ему позвонили из департамента уголовно-исполнительной системы и попросили приехать.
- Так положено для объективности всего произошедшего. Когда я приехал на место, девушка была мертва. На месте работали сотрудники. Я ее осмотрел, внешних признаков насильственных действий по отношению к ней не было. Был лишь след от удушения на шее. До 1 апреля она содержалась в другой камере затем ее перевели. Я поговорил с двумя женщинами из предыдущей камеры и с двумя из той камеры, где в последнее время содержалась Ирина. Помимо этого я побеседовал с психологом, осмотрел медкарту, - рассказал Павел Кочетков.
По его словам, сокамерницы рассказали, что в день все было как обычно, по распорядку.
- Женщины рассказали, что они как обычно встали, позавтракали, затем пошли на прогулку. По их словам, Ирина выходить отказалась. Они вернулись минут через 15, так как на улице было жарко. Когда они пришли, Ирина сидела на коленях перед окном. Она повесилась на колготках, привязав один конец к решетке окна, а другой накинув себе на шею. Психолог также рассказала, что незадолго до этого она проводила положенные мероприятия - тесты, беседы. Ирина в тот день была расстроена и разговаривать отказалась, - продолжил Павел Кочетков.
Правозащитник рассказал, что Ирина расстраивалась из-за того, что мама не приходила к ней на свидания.
В департаменте уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что 8 мая в 15.30 в камере сотрудниками следственного изолятора ДУИС по Западно-Казахстанской области был обнаружен труп осужденной Ирины Лапиной, которая совершила самоубийство путем повешения, привязав свои колготки один конец к оконной решетке, другой к шее. Предсмертных записок не обнаружено.
- Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, следственно–оперативная группа УП города Уральск, представитель прокуратуры, также руководитель Западно–Казахстанского филиала ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности». При осмотре телесных повреждений не имелось. Причиной смерти явилось механическая асфиксия. Тело погибшей было выдано родственникам. В настоящее время управление полиции города Уральск проводит досудебное расследование. Согласно статье 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - пояснили в пресс-службе ДУИС ЗКО.
Стоит отметить, что Ирине Лапиной 23 ноября должно было исполниться 18 лет.
Напомним
, 22 января Ирина Лапина и ее друг Нурхан Максут были осуждены за убийство отчима девушки. Они избили мужчину и забили его до смерти чайником и сковородой. Ирина Лапина была приговорена к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для несовершеннолетних.
