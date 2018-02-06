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Социум

Жительница ЗКО 18 лет не может получить жилье от государства

У Айнагуль Бурабасовой пятеро детей, она стоит в очереди по категории многодетная семья, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дом женщины находится в поселке Сайхин Бокейординского района ЗКО. Глядя на старое, полуразрушавшееся здание, сложно представить, что в нем когда-то жила большая семья. Дом из саманного кирпича больше напоминает хозяйственную постройку. Крыша прохудилась, на стенах трещины. В 2000 году многодетная женщина собрала документы, встала в очередь и стала ждать новое жилье. Ожидание затянулось на целых 18 лет. - Это мой единственный дом, стены там рушатся, с крыши течет
gorod
Жительница ЗКО 18 лет не может получить жилье от государства
У Айнагуль Бурабасовой пятеро детей, она стоит в очереди по категории многодетная семья, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Дом женщины находится в поселке Сайхин Бокейординского района ЗКО. Глядя на старое, полуразрушавшееся здание, сложно представить, что в нем когда-то жила большая семья. Дом из саманного кирпича больше напоминает хозяйственную постройку. Крыша прохудилась, на стенах трещины. В 2000 году многодетная женщина собрала документы, встала в очередь и стала ждать новое жилье. Ожидание затянулось на целых 18 лет. - Это мой единственный дом, стены там рушатся, с крыши течет, нельзя там жить. Я встала на очередь, чтобы получить именно готовый дом, участок не нужен мне. У меня мужа нет, денег тоже, сама я не смогу построить дом. В прошлом году я узнавала, по очереди была 22. Дом аварийным могут признать, но для этого нужно заплатить 20 тысяч, чтобы комиссия приехала, - говорит Айнагуль БУРАБАСОВА. Четыре года назад Айнагуль апа переехала в Уральск. Жить в старом доме стало совсем невозможно, - говорит она. Вместе с детьми женщина снимает жилье у родственников за 50 тысяч тенге. В акимате Бокейординского района сообщили, что это станет возможным уже в этом или следующем году. - Айнагуль Бурабасова по очереди уже двадцать вторая. В прошлом году в нашем районе новоселье отпраздновали 28 семей, в этом году мы планируем выдать новые дома еще 42 семьям. Если она в этом году не попадет в это число, то на следующий год обязательно получит свой дом, - сообщил аким Бокейординского района ЗКО Нурлан РАХИМЖАНОВ. На следующий год в Бокейординском районе планируется построить еще 52 дома. К слову, на сегодняшний день по ЗКО в очереди на жилье состоят порядка 24 000 человек.
PbZMnZK6dQs Виктор МАКАРСКИЙ
дом очередь многодетная семья

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