Жительница ЗКО 18 лет не может получить жилье от государства

У Айнагуль Бурабасовой пятеро детей, она стоит в очереди по категории многодетная семья, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дом женщины находится в поселке Сайхин Бокейординского района ЗКО. Глядя на старое, полуразрушавшееся здание, сложно представить, что в нем когда-то жила большая семья. Дом из саманного кирпича больше напоминает хозяйственную постройку. Крыша прохудилась, на стенах трещины. В 2000 году многодетная женщина собрала документы, встала в очередь и стала ждать новое жилье. Ожидание затянулось на целых 18 лет. - Это мой единственный дом, стены там рушатся, с крыши течет