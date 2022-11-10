Жительница ЗКО бросила шестерых детей

- Снимали жильё, я устроился на работу с графиком сутки через двое. Чтобы заработать больше, пропадал на работе по двое - трое суток, нужно было кормить семью. Жена тогда оставалась дома с детьми. Позже я узнал, что она пристрастилась к выпивке и начала гулять. Мне соседка рассказала, что когда я ухожу из дома, жена закрывает наших детей и уходит. Тогда я не знал, как сохранить семью и предложил ей переехать в родной посёлок, но она не согласилась, - рассказывает Гумар Коштаев.Мужчина сам поехал в Бостандык в надежде, что жена одумается и приедет к нему, ведь платить за квартиру ей было бы нечем. Но всё обернулось иначе. Пока Гумар подыскивал работу в посёлке, его супруга привела всех своих детей в отдел полиции и отказалась от них. Их поместили в Центр поддержки детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, сотрудники которого разыскали отца. За время пребывания в центре, мать ни разу не посетила детей. Женщину в итоге ее ограничили в родительских правах, а детей благополучно передали отцу. С тех пор служба поддержки семьи при ЦПДН в ТЖС помогает отцу-одиночке через волонтёров. Гумар говорит, что ни о чём не жалеет, ведь он позже встретил женщину, которая заменила детям родную мать.
- Я так переживал, думал, как я один со всем справлюсь. У меня шестеро детей: 14-летняя Альбина, 13-летняя Аида, 12-летняя Айзада, 8-летняя Жанерке, 6-летний Алпамыс, 4-летняя Айназ. Есть пожилая мать. Вы только представьте, как всем моим пяти дочерям нужна была мама. Тем не менее я жил в своём посёлке с матерью и воспитывал ребятню. Однажды одноклассник поделился номером одной женщины из села Комекши Казталавского района. Мы с ней начали переписываться, созваниваться. Как выяснилось, у неё тоже личная жизнь не сложилась, есть двое детей: 13-летняя Каракат и 10-летняя Каусар. На протяжении 12 лет её сожитель издевался над ней, избивал и очень много пил. Мы решили создать семью, но не знали ещё, как это у нас получится, - поделился Гумар.Многодетный отец рассказал, что ему предложили переехать в село Бирлик Таскалинского района. Там при поддержке акимата предоставили дом и работу. А позже один из предпринимателей совместно с волонтерами купили ему дом. Гумар и Сыргалым уже почти два месяца живут вместе. У них теперь восемь детей и свой угол. Журналисты «МГ» побывали в новом доме у семейной пары.
- Сыргалым – это золото в нашей семье. Родная мать никогда не дарила столько ласки и тепла нашим детям. Они ходили грязными и неухоженными. Мало того, она ещё их и била. А Сыргалым даже не повышает голоса. Они все её называют мамой, а для её дочерей я стал папой. Прихожу вечером с работы, дома всегда чисто, уютно, всегда приготовлен ужин. Дети довольные. Смотрю на них, они все крутятся возле Сыргалым. Сейчас 4-летняя Айназ уже ревнует Сыргалым ко мне и ложиться спать между нами, - смеясь, делится многодетный отец.Старшие дети не хотят вспоминать родную мать, и даже на общих фотографиях вырезали её фото. А младшие уже и не помнят о её существовании.
- Утром она ласково будит каждого из нас, подаёт завтрак. Семеро детей уходят в школу, я на работу, а она с Айназ остаётся дома и ждёт нашего возвращения. Это настоящее счастье, - заключил Гумар.Это не единственная история, где отцы остаются по разным причинам одни и воспитывают детей. Один из ярких примеров Ержигит Хайрашев. Его супруга скончалась от рака, а он продолжает воспитывать один семерых детей. Правда ему помогли неравнодушные казахстанцы погасить кредиты и купить дом. фото предоставлено Алией Байбулатовой фото предоставлено Алией Байбулатовой фото предоставлено Алией Байбулатовой Фото автора Фото автора Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.