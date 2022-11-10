Жительница ЗКО бросила шестерых детей

Самому младшему тогда исполнился один год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». фото предоставлено Алией Байбулатовой История произошла три года назад. Сейчас дети не хотят видеть свою биологическую мать. Что пришлось им пережить, рассказал глава семейства - 44-летний Гумар Коштаев. Многодетный отец родом из посёлка Бостандык Казталовского района. Там он женился на односельчанке и у них появились на свет шестеро детей. Из-за отсутствия в Бостандыке работы семья решила переехать в Уральск. - Снимали жильё, я устроился на работу с графиком сутки через двое. Чтобы заработать больше, пропад