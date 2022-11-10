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Социум

Жительница ЗКО бросила шестерых детей

Самому младшему тогда исполнился один год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». фото предоставлено Алией Байбулатовой История произошла три года назад. Сейчас дети не хотят видеть свою биологическую мать. Что пришлось им пережить, рассказал глава семейства - 44-летний Гумар Коштаев. Многодетный отец родом из посёлка Бостандык Казталовского района. Там он женился на односельчанке и у них появились на свет шестеро детей. Из-за отсутствия в Бостандыке работы семья решила переехать в Уральск. - Снимали жильё, я устроился на работу с графиком сутки через двое. Чтобы заработать больше, пропад
Кристина Кобина
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Самому младшему тогда исполнился один год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
фото предоставлено Алией Байбулатовой История произошла три года назад. Сейчас дети не хотят видеть свою биологическую мать. Что пришлось им пережить, рассказал глава семейства - 44-летний Гумар Коштаев. Многодетный отец родом из посёлка Бостандык Казталовского района. Там он женился на односельчанке и у них появились на свет шестеро детей. Из-за отсутствия в Бостандыке работы семья решила переехать в Уральск.
- Снимали жильё, я устроился на работу с графиком сутки через двое. Чтобы заработать больше, пропадал на работе по двое - трое суток, нужно было кормить семью. Жена тогда оставалась дома с детьми. Позже я узнал, что она пристрастилась к выпивке и начала гулять. Мне соседка рассказала, что когда я ухожу из дома, жена закрывает наших детей и уходит. Тогда я не знал, как сохранить семью и предложил ей переехать в родной посёлок, но она не согласилась, - рассказывает Гумар Коштаев.
Мужчина сам поехал в Бостандык в надежде, что жена одумается и приедет к нему, ведь платить за квартиру ей было бы нечем. Но всё обернулось иначе. Пока Гумар подыскивал работу в посёлке, его супруга привела всех своих детей в отдел полиции и отказалась от них. Их поместили в Центр поддержки детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, сотрудники которого разыскали отца. За время пребывания в центре, мать ни разу не посетила детей. Женщину в итоге ее ограничили в родительских правах, а детей благополучно передали отцу. С тех пор служба поддержки семьи при ЦПДН в ТЖС помогает отцу-одиночке через волонтёров. Гумар говорит, что ни о чём не жалеет, ведь он позже встретил женщину, которая заменила детям родную мать.
- Я так переживал, думал, как я один со всем справлюсь. У меня шестеро детей: 14-летняя Альбина, 13-летняя Аида, 12-летняя Айзада, 8-летняя Жанерке, 6-летний Алпамыс, 4-летняя Айназ. Есть пожилая мать. Вы только представьте, как всем моим пяти дочерям нужна была мама. Тем не менее я жил в своём посёлке с матерью и воспитывал ребятню. Однажды одноклассник поделился номером одной женщины из села Комекши Казталавского района. Мы с ней начали переписываться, созваниваться. Как выяснилось, у неё тоже личная жизнь не сложилась, есть двое детей: 13-летняя Каракат и 10-летняя Каусар. На протяжении 12 лет её сожитель издевался над ней, избивал и очень много пил. Мы решили создать семью, но не знали ещё, как это у нас получится, - поделился Гумар.
Многодетный отец рассказал, что ему предложили переехать в село Бирлик Таскалинского района. Там при поддержке акимата предоставили дом и работу. А позже один из предпринимателей совместно с волонтерами купили ему дом. Гумар и Сыргалым уже почти два месяца живут вместе. У них теперь восемь детей и свой угол. Журналисты «МГ» побывали в новом доме у семейной пары.
- Сыргалым – это золото в нашей семье. Родная мать никогда не дарила столько ласки и тепла нашим детям. Они ходили грязными и неухоженными. Мало того, она ещё их и била. А Сыргалым даже не повышает голоса. Они все её называют мамой, а для её дочерей я стал папой. Прихожу вечером с работы, дома всегда чисто, уютно, всегда приготовлен ужин. Дети довольные. Смотрю на них, они все крутятся возле Сыргалым. Сейчас 4-летняя Айназ уже ревнует Сыргалым ко мне и ложиться спать между нами, - смеясь, делится многодетный отец.
Старшие дети не хотят вспоминать родную мать, и даже на общих фотографиях вырезали её фото. А младшие уже и не помнят о её существовании.
- Утром она ласково будит каждого из нас, подаёт завтрак. Семеро детей уходят в школу, я на работу, а она с Айназ остаётся дома и ждёт нашего возвращения. Это настоящее счастье, - заключил Гумар.
Это не единственная история, где отцы остаются по разным причинам одни и воспитывают детей. Один из ярких примеров Ержигит Хайрашев. Его супруга скончалась от рака, а он продолжает воспитывать один семерых детей. Правда ему помогли неравнодушные казахстанцы погасить кредиты и купить дом.
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
фото предоставлено Алией Байбулатовой
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
фото предоставлено Алией Байбулатовой
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
фото предоставлено Алией Байбулатовой
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Фото автора
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
Жительница ЗКО бросила шестерых детей
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Дети семья дом бросила Отец-одиночка многодетные

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