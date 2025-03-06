Жительница ЗКО из-за долгов хотела отказаться от детей и покончить с собой

В 2023 году в организациях образования ЗКО внедрили платформу Komek Stop Bulling, которая на сегодняшний день успешно функционирует в десяти областях республики. Об этом сообщили в прокуратуре ЗКО.

Так, площадка позволила детям и их родителям свободно сообщать обо всех противоправных действиях в отношении них. К примеру, в 2024 году в систему поступило анонимное сообщение, о том, что неизвестные угрозами вымогают деньги у студентов колледжей области. В итоге стражи порядка выявили группу молодежи, которая действительно занималась вымогательством. Уголовное дело расследовали и уже передали в суд.

Позже в 2024 году приложение дополнили отдельной вкладкой, через которую дети могут напрямую обратиться к психологу в любое время суток. Для этого необходимо позвонить по номеру 1301. Сюда обратились более 20 человек. В основном их тревожили проблемы с учебой, отсутствие цели в жизни и взаимоотношения со сверстниками.

Так, в ноябре прошлого года в систему обратилась женщина, которая хотела отказаться от своих детей и совершить суицид из-за образовавшейся задолженности. Ей оказали психологическую помощь по телефону и она отказалась от своих намерений.