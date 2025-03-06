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Социум

Жительница ЗКО из-за долгов хотела отказаться от детей и покончить с собой

Женщине вовремя оказали помощь.
Арайлым Усербаева
Жительница ЗКО из-за долгов хотела отказаться от детей и покончить с собой

В 2023 году в организациях образования ЗКО внедрили платформу Komek Stop Bulling, которая на сегодняшний день успешно функционирует в десяти областях республики. Об этом сообщили в прокуратуре ЗКО. 

Так, площадка позволила детям и их родителям свободно сообщать обо всех противоправных действиях в отношении них. К примеру, в 2024 году в систему поступило анонимное сообщение, о том, что неизвестные угрозами вымогают деньги у студентов колледжей области. В итоге стражи порядка выявили группу молодежи, которая действительно занималась вымогательством. Уголовное дело расследовали и уже передали в суд. 

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Позже в 2024 году приложение дополнили отдельной вкладкой, через которую дети могут напрямую обратиться к психологу в любое время суток. Для этого необходимо позвонить по номеру 1301. Сюда обратились более 20 человек. В основном их тревожили проблемы с учебой, отсутствие цели в жизни и взаимоотношения со сверстниками. 

Так, в ноябре прошлого года в систему обратилась женщина, которая хотела отказаться от своих детей и совершить суицид из-за образовавшейся задолженности. Ей оказали психологическую помощь по телефону и она отказалась от своих намерений. 

–Прокуратура области напоминает, что для сообщения о нарушениях законодательства и получения помощи в любое время можно обратиться к данной системе, - добавили в прокуратуре ЗКО. 

прокуроры ЗКО

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