Жительница ЗКО лишилась матки после избиения бывшим мужем

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" О вопиющем случае на своей странице в Facebook написала руководитель фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари. По её словам, житель ЗКО избил свою бывшею жену так, что она потеряла матку. – В отношении мужчины даже не завели административное дело, пока женщина не обратилась к нам. С горем пополам дотащили дело до суда по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Бывший муж-алкоголик ни разу не был под арестом, пропускал суды, всё это время угрожал жизни и пре