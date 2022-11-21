– В отношении мужчины даже не завели административное дело, пока женщина не обратилась к нам. С горем пополам дотащили дело до суда по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Бывший муж-алкоголик ни разу не был под арестом, пропускал суды, всё это время угрожал жизни и преследовал её. Прокурор запросил три года колонии средней безопасности! За потерянную матку, возможность рожать детей и утраченное здоровье. И судья дал три года, - написала Дина Тансари.Выяснилось, что дело рассматривалось в Теректинском районном суде. Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчина на почве возникшей словесной ссоры умышленно нанёс бывшей супруге телесные повреждения в область живота. Он осуждён на три года лишения свободы. Кроме этого, должен будет выплатить пострадавшей моральную компенсацию в размере полутора миллионов тенге. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Жительница ЗКО лишилась матки после избиения бывшим мужем
Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" О вопиющем случае на своей странице в Facebook написала руководитель фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари. По её словам, житель ЗКО избил свою бывшею жену так, что она потеряла матку. – В отношении мужчины даже не завели административное дело, пока женщина не обратилась к нам. С горем пополам дотащили дело до суда по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Бывший муж-алкоголик ни разу не был под арестом, пропускал суды, всё это время угрожал жизни и пре