К счастью, рядом оказались сотрудники наркодиспансера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, 19 января примерно в 14.30 к Областному наркологическому диспансеру подъехала машина, в которой находилась беременная 25-летняя женщина. По словам заместителя директора по качеству медицинских услуг областного наркологического диспансера Армана МУРЗАХМЕТОВА, роды принимала одна из медсестер наркодиспансера прямо в автомобиле. -По каким причинам девушку не успели довезти до роддома, мы не знаем. Воды у нее отошли еще дома. На момент когда нас позвали к машине ее родственники, ребенок уже шел по родовым путям. Дело в том, что на улице стоял крещенский мороз, и мы не могли уже ее транспортировать в здание. Как врачи были обязаны оказать экстренную медицинскую помощь. Для нас было главное спасти ребенка и маму. Для того чтобы не допустить получения различных травм у ребенка, роды решили принимать прямо в машине, - рассказал Арман МУРЗАХМЕТОВ. Замдиркетора наркодиспансера отметил, что роды принимала медсестра ОНД Жанаргуль ИМАНБАЕВА. -Родился мальчик, убрали ему слизь с дыхательных путей, он сразу же закричал. Перевязали пуповину и тут же вызвали скорую помощь. Все это происходило в течение каких-то пяти минут. Новорожденного укутали, создали комфортные условия. Маму и ребенка увезли в городскую многопрофильную больницу, так как она ближе всего к наркодиспансеру, - пояснил Арман МУРЗАХМЕТОВ. По словам заместителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, мама и ее новорожденный ребенок находятся в ГМБ, в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Стоит отметить, что 19 января в Уральске был сильный мороз, температура воздуха составляла -22-26, даже были отменены занятия для учащихся младших классов.