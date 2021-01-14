Если ранее за дачу взятки в значительном размере максимальная мера наказания составляла до пяти лет лишения свободы и деяние признавалось преступлением средней тяжести, то теперь наказание увеличено до семи лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями. Это запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

К примеру, если лицо осуждено за дачу взятки 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, с учетом минимального размера увеличенного кратного штрафа, составляет до 20-кратный размер взятки, то есть 2 миллиона тенге, - отметил Рустам Акмырзаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации антикоррупционной службы ЗКО, в течение последних двух лет в области выявлено 53 факта дачи взятки и подстрекательства ко взяточничеству. К уголовной ответственности привлечены 60 человек, осуждены 51 человек, в том числе троим назначено наказание в виде лишения свободы, один - к ограничению свободы, остальные – к выплате штрафов, общая сумма которых составила около два миллиона тенге. – Анализ выявленных преступлений за два года показывает, что наибольшее количество привлеченных лиц совершили дачу взяток за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения. Еще девять человек давали взятки за беспрепятственную реализацию мяса без ветеринарных справок. Двое совершили подстрекательство к даче взятки должностным лицам за оказание содействия в ускоренном получении квартир в Уральске, - рассказал руководитель департамента антикоррупционной службы по ЗКО Рустам Акмырзаев. Глава департамента подчеркнул, что в уголовный кодекс были внесены изменения.– Граждане должны понимать всю серьезность борьбы с коррупцией. Надеемся, что усиление санкций будет дополнительно сдерживающим фактором. Будут строго наказываться не только берущие взятки, но и дающие. Такие же жесткие меры в виде запрета на условно-досрочное освобождение и отбытие наказания в колонии минимальной безопасности будут применяться к тем, кто осужден за посредничество во взяточничестве. Кроме этого, возросли и размеры штрафов.Так, 3 декабря 2020 года Уральским городским судом на два года лишения свободы осуждена жительница ЗКО Исмагулова. – Она в апреле 2017 года путем подстрекательства к мошенничеству склонила другую женщину к даче взятки в сумме два миллиона тенге. Взятка предназначалась должностным лица акимата города Уральск за оказание содействия в ускорении получения квартиры в городе Уральск по госпрограмме. 26 июня 2020 года к 3,5 годам лишения свободы осуждена гражданка Суханова, которая также склонила к даче взятки женщину в сумме 600 тысяч тенге сотруднику правоохранительных органов за прекращение уголовного дела, - заключил Рустам Акмырзаев.