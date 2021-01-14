Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки, 13 января, в стране было зарегистрировано 834 новых случая заболевания COVID-19, из них 40 приходится на ЗКО. Стоит отметить, что в Казахстане всего было подтверждено 165 311 случаев, из них в ЗКО – 9752. - На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек. Из числа заболевших КВИ 272 пациента находятся в тяжелом состоянии, 55 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести, 51 пациент на аппарате ИВЛ, - отметили в МВК РК. Также в МВК по нераспространению коронавирусной инфекции сообщили, что на 12 января этого года был зарегистрирован 91 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, два случая с летальным исходом. Выздоровели 91 человек. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 46 590 заболевших, 532 случая с летальным исходом, выздоровели – 34 209 человек, - дополнили в межведомственной комиссии. В МВК РК отметили, что на сегодняшний день согласно эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана в «красной» зоне находятся Акмолинская, Костанайская области, в «желтой» зоне города Нур-Султан и Алматы, а также Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области. Все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне.