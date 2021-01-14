Как стало известно, в Атырау на свалке среди кучи строительных отходов были найдены паспорта, удостоверения личности, обращения граждан, платежные документы, справки о доходах и другие документы. Сотрудники департамента полиции Атырауской области провели проверку с выездом на место. - В ходе осмотра места указанных отгруженных строительных отходов факты подтвердились и установлено, что вся обнаруженная документация является архивными документами, принадлежащими Атыраускому филиалу Государственной корпораций Правительства для граждан (ЦОН). Среди найденных документов имеется служебная документация и документы, удостоверяющие личности граждан, которые требовались у них при оказании государственных услуг, - сообщили в полиции. В настоящее время устанавливается личность водителя автомашины, отгрузившей указанный строительный мусор в неустановленном месте, для привлечения его к административной ответственности. Материалы будут направлены на имя руководства Атырауского филиала "Государственная корпорация "Правительства для граждан". Официальный представитель Атырауского областного филиала НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"» Бекжан Ахметов отметил, что филиал госкорпорации не занимается уничтожением документов. - Все документы и заявления, получаемые в ЦОНе передаются профильным органам и ведомствам. На данный момент филиал по Атырауской области не ведет ремонтные работы. Соответственно мы не можем предполагать, как такие документы оказались на свалке и кто занимался подобным "уничтожением", - сообщил Бекжан Ахметов.