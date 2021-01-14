По информации руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, в области обучение в третьей четверти организовано в трех форматах: штатном, комбинированном и дистанционном. Всего в области функционируют 379 школ, в которых обучаются более 111 тысяч учеников. – С соблюдением строгих мер санитарной безопасности в штатном режиме организованно обучение с малым контингентом обучающихся до 300 человек в 256 школах с количеством более 25 тысяч учащихся, 110 школ с контингентом более 85 тысяч учащихся в комбинированном и одна школа с контингентом 12 учащихся - в дистанционном режиме. При организаций комбинированного формата обучения для учащихся 9, 11 классов все фундаментальные предметы проводятся в стенах школ: математика, казахский язык, русский язык, иностранный язык, физика, химия, биология алгебра, геометрия и история. То есть 70% от всех предметов проходить в штатном режиме. В школах составлены гибкие расписания, перемены между уроками также будут в разное время для разных классов, увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования. Остальные 30% предметов будут проходить в дистанционном формате, - рассказала руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева. Такое решение, по словам Айгуль Мынбаевой, было принято с учетом мнения родителей, общественности, а также с учетом того, что выпускные классы в конце учебного года сдают итоговую аттестацию, комплексные экзамены для поступления в колледжи и ЕНТ для поступления в вузы. – В школах, где организованно обучение в штатном режиме, соблюдаются все санитарные нормы. Расписания уроков составлены с указанием времени начала и завершения, увеличены количества смен, каждый класс находится в определенном кабинете, перемены между уроками проводятся в разное время для разных классов, ежедневно проводят термометрию учащихся и педагогов, действует масочный режим, в кабинетах регулярно проводится проветривание и кварцевание. Питание в столовой организуется в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации по решению местных исполнительных органов и по согласованию главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий, - отметила Айгуль Мынбаева.