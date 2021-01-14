По информации ДЧС Атырауской области, всем жителям региона накануне было направлено смс-оповещение о штормовом предупреждение. Однако 14 января из-за шквального ветра произошли частичные срывы кровли крыш домов, обрушение которых представляло непосредственную угрозу для жизни людей. – 14 января в 7.10 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсая есть угроза падения крыши. По приезду на место вызова было установлено, что в пятиэтажном жилом доме №84 из-за сильного ветра произошел частичный срыв кровли дома. На месте происшествия спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования укрепили свисающие конструкции и оградили опасную зону. В 08.22 этого же дня в доме №77 по улице Азаттык также произошел частичный срыв кровли жилого дома на площади 16 квадратных метров. Спасатели оперативно провели аварийно-спасательные работы, с помощью альпинистского снаряжения, укрепили конструкции поврежденной кровли (лист), убрали с проезжей части сорвавшиеся обломки крыши и ликвидировали опасность для населения, - сообщили в ДЧС Атырауской области. В обоих случаях жертв и пострадавших нет.