Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, во время первого семестра 1235 студентов восьми сельских колледжей и одного колледжа при исправительном учреждении обучались в штатном режиме. – Со второго семестра студенты первого курса 25 колледжей переходят на комбинированный формат обучения. Это значит, что более пяти тысяч студентов смогут посещать занятия. Комбинированный формат обучения - это проведение 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном. Студенты вторых, третьих и четвертых курсов продолжают обучение в дистанционном формате. Таких студентов по области насчитывается более 10 тысяч. В формат обучения колледжей могут быть внесены изменения решением санитарного врача в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, - рассказала Айгуль Мынбаева.