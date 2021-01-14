– Зовут его Юрий, рядом находился его друг. Как нам пояснили, пёсик был домашний, и по просьбе друга он перевозил собаку к своей матери. На вопрос, почему он так поступил, Юрий ответил, что поместил собаку в машину, а чтобы тот не убежал завязали ее. Но по дороге пес как-то выбрался из машины и упал. Если честно, мы еле сдерживались от такого вранья. Полицейские должны были вызвать его друга на допрос, чтобы услышать и его версию. Ведь получается машина Юрия, а хозяин собаки его друг. Хозяин машины он, и ему за это отвечать. Будем ждать и надеется, что человек понесёт наказание, с нашей стороны мы будем требовать это. У пёсика множество глубоких и открытых ран, к тому же и психологическая травма, у нас на руках есть результаты независимой экспертизы, - рассказали

8 января волонтеры города Атырау "Доброе сердце" в социальной сетиопубликовали пост, в котором рассказали еще об одном факте жестокого обращения с животными. Мужчина привязал собаку к багажнику и протащил ее по проезжай части. Животное выжило, ему предстоит долгое лечение. Позже защитники животных сообщили, что полицейские отыскали водителя автомашины, который во время допроса объяснил свой поступок.К слову, собаку назвали Батыр, что в переводе с казахского языка означает "герой". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.