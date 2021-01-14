По его словам, собака сама выбралась из движущегося авто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Собака, которую протащили привязанной к авто в Атырау, осталась жива 8 января волонтеры города Атырау "Доброе сердце" в социальной сети 
 опубликовали пост, в котором рассказали еще об одном факте жестокого обращения с животными. Мужчина привязал собаку к багажнику и протащил ее по проезжай части. Животное выжило, ему предстоит долгое лечение. Позже защитники животных сообщили, что полицейские отыскали водителя автомашины, который во время допроса объяснил свой поступок. – Зовут его Юрий, рядом находился его друг. Как нам пояснили, пёсик был домашний, и по просьбе друга он перевозил собаку к своей матери. На вопрос, почему он так поступил, Юрий ответил, что поместил собаку в машину, а чтобы тот не убежал завязали ее. Но по дороге пес как-то выбрался из машины и упал. Если честно, мы еле сдерживались от такого вранья. Полицейские должны были вызвать его друга на допрос, чтобы услышать и его версию. Ведь получается машина Юрия, а хозяин собаки его друг. Хозяин машины он, и ему за это отвечать. Будем ждать и надеется, что человек понесёт наказание, с нашей стороны мы будем требовать это. У пёсика множество глубоких и открытых ран, к тому же и психологическая травма, у нас на руках есть результаты независимой экспертизы, - рассказали
 К слову, собаку назвали Батыр, что в переводе с казахского языка означает "герой".  