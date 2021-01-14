Кража произошла 11 января. Как рассказал начальник отделения криминальной полиции Абайского отдела полиции УП г.Уральск Аслан Айтмуханов, сообщение о краже в доме №149 по проспекту Абая поступило около 13.00. Злоумышленник проник в дом через пластиковое окно и украл золотые изделия и деньги. – Преступник вынес из дома две тысячи долларов, 400 тысяч тенге и шесть золотых колец. Следственно-оперативная группа установила и на следующий день задержала подозреваемого, он находился в своей квартире. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний уроженец ЗКО. Кроме этого он употребляет наркотики, 17 лет своей жизни провел в местах лишения свободы. При задержании у него были изъяты вещественные доказательства, а именно золотые изделия. Деньги он успел потратить на свои нужды. Во время допроса он дал признательные показания, - рассказал Аслан Айтмуханов. Раскрыть преступление удалось с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские начали досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.