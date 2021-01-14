граждане, не достигшие пенсионного возраста, имеющие пенсионные накопления, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Право на целевое использование будет предусмотрено для граждан, имеющих накопления, превышающие порог достаточности.

состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. Для них установлено условие, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).

лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты.

Фото из архива "МГ" Досрочно снять пенсионные накопления для покупки жилья и лечения могут все граждане, вне зависимости от трудоустройства, главное условие – наличие средств сверх порога достаточности, сообщили в ЕНПФ. Таким образом, эта возможность доступна и тем, кто на сегодняшний день официально нигде не работает. Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды могут воспользоваться:На стадии принятия механизма досрочного снятия пенсионных накоплений сообщалось, что в первую категорию вкладчиков войдут только официально работающие граждане страны.