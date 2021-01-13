Полицейские обращаются с такой просьбой к жителям области из-за прогнозируемой сильной метели в этот день, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Для уборки снега в ЗКО привлечена техника из других регионов Согласно данным РГП «Казгидромет», 14 января на территории  Западно-Казахстанской области прогнозируется ухудшение погоды,  местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, порывы до 18 м/с. В связи с чем в целях безопасности дорожного движения, исключения дорожно-транспортных происшествии и предотвращения чрезвычайных случаев  полицейские просят воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы населенных пунктов, особенно тех, кто использует транспорт на дизельном топливе, осуществляющией перевозку пассажиров. - В настоящее время, несмотря на оттепель,  ночью  температура понижается ниже нуля и это неизбежно снижает качество сцепления шин с поверхностью проезжей части. При этом следует понимать, что  для выполнения противогололедных мероприятий, учитывая большую протяженность автодорог, дорожными организациями затрачивается немало времени, к тому же  в первую очередь посыпаются только лишь спуски и подъемы. Наряду с этим, просим владельцев  автомашин, проживающих в областном центре не парковать транспортные средства на магистральных и главных улицах города, в особенности в ночное время, так как это затрудняет своевременную очистку проезжей части и принятие противогололедных мероприятий. В результате значительно снижается их пропускная способность, и самое главное отрицательно влияет на дорожную  безопасность, - отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.  