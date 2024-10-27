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Социум

Жительница ЗКО заплатит внушительный штраф за скандал в поликлинике

Суд посчитал, что женщина препятствовала работе медицинского персонала.
Арайлым Усербаева
Жительница ЗКО заплатит внушительный штраф за скандал в поликлинике

В районном суде №2 района Байтерек рассмотрели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 80-1 КоАП РК. Обвинение предъявили жительнице района Байтерек. Как сообщили в суде ЗКО, инцидент произошел 24 сентября около 13:30 в здании поликлиники поселка Асан. Подсудимая  препятствовала профессиональной деятельности медицинского персонала, проявляла непристойное поведение, неуважительно кричала в адрес врача общей практики и била по столу.

Сама женщина на суде вину не признала и пояснила, что не согласна с протоколом об административном правонарушении. По её словам, в тот день ее дочь  заболела и она обратилась в больницу. Когда они приехали, отключилось электричество. 

– В это время врач вышла в коридор и сообщила сидевшим рядом с ним пожилым людям, что свет погас, кто пришел за справкой можете не ждать. Когда она обратилась к доктору с просьбой осмотреть её дочь, она  не обратила внимания. Вне очереди зашла бабушка, врач надела маску, отвернулась, пробормотала, даже не взглянув на нее. В это время она повысила голос и крикнула на врача, ударила по столу врача, но не выражалась нецензурной бранью, - говорится в сообщении суда. 

Постановлением суда женщина признана виновной. Она оштрафована на 110 760 тенге. 

Постановление не вступило в законную силу.

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