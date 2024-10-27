Жительница ЗКО заплатит внушительный штраф за скандал в поликлинике

В районном суде №2 района Байтерек рассмотрели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 80-1 КоАП РК. Обвинение предъявили жительнице района Байтерек. Как сообщили в суде ЗКО, инцидент произошел 24 сентября около 13:30 в здании поликлиники поселка Асан. Подсудимая препятствовала профессиональной деятельности медицинского персонала, проявляла непристойное поведение, неуважительно кричала в адрес врача общей практики и била по столу.

Сама женщина на суде вину не признала и пояснила, что не согласна с протоколом об административном правонарушении. По её словам, в тот день ее дочь заболела и она обратилась в больницу. Когда они приехали, отключилось электричество.

– В это время врач вышла в коридор и сообщила сидевшим рядом с ним пожилым людям, что свет погас, кто пришел за справкой можете не ждать. Когда она обратилась к доктору с просьбой осмотреть её дочь, она не обратила внимания. Вне очереди зашла бабушка, врач надела маску, отвернулась, пробормотала, даже не взглянув на нее. В это время она повысила голос и крикнула на врача, ударила по столу врача, но не выражалась нецензурной бранью, - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда женщина признана виновной. Она оштрафована на 110 760 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.