Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жительницу Атырауской области оштрафовали за неудачный пранк друзей

Женщина сообщила в полицию, что ее магазин ограбили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в дежурную часть Махамбетского района позвонила женщина и сообщила, что на ее магазин было совершено разбойное нападение и ограбление. – По данному сообщению на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что данное сообщение является ложным. ​Как стало известно, друзья заявительницы решили разыграть ее. Теперь владелец мага
Арайлым Усербаева
Жительницу Атырауской области оштрафовали за неудачный пранк друзей
Женщина сообщила в полицию, что ее магазин ограбили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Родителей подростка оштрафовали за ложное сообщение в полицию в Атырау
Родителей подростка оштрафовали за ложное сообщение в полицию в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в дежурную часть Махамбетского района позвонила женщина и сообщила, что на ее магазин было совершено разбойное нападение и ограбление. – По данному сообщению на место происшествия незамедлительно  была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что данное сообщение является ложным. ​Как стало известно, друзья заявительницы решили разыграть ее. Теперь владелец магазина привлечен к ответственности по статье 438 КоАП РК за заведомо ложный  вызов специальных служб, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция штраф

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article