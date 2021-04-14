Жительницу Атырауской области оштрафовали за неудачный пранк друзей

Женщина сообщила в полицию, что ее магазин ограбили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в дежурную часть Махамбетского района позвонила женщина и сообщила, что на ее магазин было совершено разбойное нападение и ограбление. – По данному сообщению на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что данное сообщение является ложным. ​Как стало известно, друзья заявительницы решили разыграть ее. Теперь владелец мага