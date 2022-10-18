Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента полиции на транспорте, за курение на борту воздушного судна жительницу Уральска сняли с авиарейса сообщением Уральск – Алматы. Её передали транспортным полицейским. Девушку привлекли к административной ответственности по статье 441 части 1-2 КРКоАП «Потребление табачных изделий на борту воздушного судна» и оштрафовали на 50 МРП, а это 153 150 тенге. С начала года транспортные полицейские за различные правонарушения сняли с рейсов 379 граждан, в том числе за курение на борту – 106, за распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 204.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.