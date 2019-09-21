Съемки передачи "Жить здорово!" с необычной семьей прошли сегодня, 21 сентября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, счастливые родители с двумя малышами стали гостями популярной российской передачи "Жить здорово!" с Еленой Малышевой. На передачу также были приглашены главный врач-неонатолог областного перинатального центра Нургуль Джунусова и заместитель директора областного перинатального центра Есет Ералин. Кадры со съемок опубликованы на официальных страницах в социальных сетях управления здравоохранения ЗКО. – Абсолютно необычная семья. Такие случаи в медицине бывают один раз на 100 миллионов. Эта женщина родила двух детей с интервалом в два месяца. Дело было в Казахстане. Вот этот мальчик родился на два месяца позже, чем эта красавица доченька, - восхитилась Елена Малышева. https://www.instagram.com/p/B2rACjaHdFQ/?utm_source=ig_web_copy_link Напомним, уникальный случай произошел в Областном перинатальном центре в Уральске. 29-летняя Лилия Коновалова родила дочь на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родила еще и сына. 24 мая на сроке 25 недель у женщины начались преждевременные схватки и на свет появилась девочка весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра. Мальчик родился 9 августа путем кесарева сечения. Вес у него был 2,9 килограмма и рост - 50 сантиметров. Оказалось, что у женщины две матки. Врачи называют это анатомической особенностью. счастливые родители назвали дочь Лией, а сына Максимом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.