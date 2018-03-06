Жительницу Уральска сняли с поезда в Актобе и провели ей операцию по пересадке печени

55-летней женщине с циррозом пересадили часть печени дочери. Операцию провел корейский доктор Ли Кванг Вунг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2 марта жительница Уральска ехала поездом в Астану. Женщина, страдающая заболеванием печени, направлялась на лечение в столичную клинику. В пути у нее открылось пищевое кровотечение. В Актобе женщину сняли с поезда и на скорой доставили в областную больницу. В это время в Актобе как раз находился трансплантолог с мировым именем - доктор Ли Кванг Вунг из Сеула. Он приехал подписывать договор о строительстве диагностического центра. Корейский до