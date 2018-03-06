Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Жительницу Уральска сняли с поезда в Актобе и провели ей операцию по пересадке печени

55-летней женщине с циррозом пересадили часть печени дочери. Операцию провел корейский доктор Ли Кванг Вунг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2 марта жительница Уральска ехала поездом в Астану. Женщина, страдающая заболеванием печени, направлялась на лечение в столичную клинику. В пути у нее открылось пищевое кровотечение. В Актобе женщину сняли с поезда и на скорой доставили в областную больницу. В это время в Актобе как раз находился трансплантолог с мировым именем - доктор Ли Кванг Вунг из Сеула. Он приехал подписывать договор о строительстве диагностического центра. Корейский до
gorod
Жительницу Уральска сняли с поезда в Актобе и провели ей операцию по пересадке печени
55-летней женщине с циррозом пересадили часть печени дочери. Операцию провел корейский доктор Ли Кванг Вунг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
2 марта  жительница Уральска ехала поездом в Астану. Женщина, страдающая заболеванием печени, направлялась на лечение в столичную клинику. В пути у нее открылось пищевое кровотечение. В Актобе женщину сняли с поезда и на скорой доставили в областную больницу. В это время в Актобе как раз находился трансплантолог с мировым именем - доктор Ли Кванг Вунг из Сеула. Он приехал подписывать договор о строительстве диагностического центра. Корейский доктор взялся оперировать снятую с поезда больную. - Ей провели пересадку печени. Донором стала 20-летняя дочь пациентки, - рассказал главврач областной больницы Рустем Исаев. – У нее взяли правую долю печени, забор органа проводили при помощи 3Д-лапароскопии. Через месяц орган у донора должен восстановиться. Вчера ее из реанимации уже перевели в палату, состояние стабильное. Реципиент пока в реанимации.
Азамат АКЫЛ
донор печени

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article