Жительница Уральска пыталась отсудить служебное жилье умершего отца

Женщина считала, что право аренды квартиры из госфонда переходит по наследству. Однако суд №2 города Уральска встал на сторону жилищной комиссии.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, отцу истицы в свое время предоставили квартиру из государственного жилищного фонда по договору найма. После его смерти в 2025 году уполномоченный орган расторг договор.

Дочь умершего обратилась в суд с требованием переоформить договор найма на её имя, считая себя законной наследницей.

Однако в ходе разбирательств выяснилось, что родители женщины давно развелись, сама она с отцом постоянно не проживала и даже не была вписана в договор найма как член семьи нанимателя.

Суд разъяснил, что право пользования государственным жильем автоматически по наследству не переходит. Оформить договор на себя могут только те члены семьи, которые постоянно проживали вместе с нанимателем в этой квартире.

В итоге суд отказал женщине. Решение уже вступило в законную силу.