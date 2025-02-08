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Происшествия Социум

Жительница ЗКО оформила на односельчанина кредит в 2,3 млн тенге

Она воспользовалась доверчивостью мужчины.
Арайлым Усербаева
Жительница ЗКО оформила на односельчанина кредит в 2,3 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 1 декабря 2023 года житель села Жаксыбай Жанибекского района обратился к односельчанке с просьбой проверить кредит банке. Так как у потерпевшего не было мобильного телефона, подсудимая скачала на свой телефон приложение банка. Заодно воспользовавшись моментом и доверием потерпевшего загрузила другое банковское приложение и оформила товарный кредит на сумму 499 274 тенге. Затем, обналичила эти деньги. Поступившие на счет потерпевшего 379 450 тенге, перевела себе на счет.  Далее она еще несколько раз оформила онлайн кредит через мобильное приложение банка, причинив ущерб односельчанину на общую сумму в 2,3 миллиона тенге.

19 августа 2024 года подсудимая оплатила кредит 1,2 миллиона тенге,. Непогашенной осталась сумма в 1,1 миллион тенге.

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– Суд, изучив материалы дела пришел к выводу, что в целом вина подсудимой объективно доказана, правильно квалифицирована. Кроме того, установил, что  гражданский иск на сумму 1,1 миллион тенге, который потерпевший требует от ответчика в качестве материального ущерба полностью подлежит удовлетворению, - говорится в сообщении суда ЗКО. 

Таким образом, суд признал женщину виновной и приговорил ее к ограничению свободы на 3 года 6 месяцев. Гражданский иск потерпевшего полностью удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.

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