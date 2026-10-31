Жительницу Уральска лишили прав на 7 лет за пьяную езду

В Уральске суд наказал водителя, которая села за руль после выпивки. Женщину лишили прав на семь лет, сообщает пресс-служба суда ЗКО.

Инспекторы полиции остановили машину и заподозрили неладное. Проверка в больнице подтвердила: автоледи была слегка пьяна.

- В суде женщина спорить не стала и полностью признала свою вину - тем более, что всё происходящее зафиксировала видеокамера. Претензий к полицейским и врачам у неё не оказалось. Итог - суровое, но справедливое наказание: лишение прав на 7 лет, - сообщили в суде.

Управление автомобилем в состоянии опьянения - угроза как собственной жизни, так и безопасности окружающих.