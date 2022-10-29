Жителя Актау арестовали за нарушение защитного предписания

Он пришёл в квартиру к супруге и проявил неуважение. Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау. Подсудимый нарушил защитное предписание, вынесенное полицией. Его выдают семейным дебоширам. - Суд установил, что 15 сентября, находясь в квартире, мужчина проявил неуважение к супруге. Тем самым нарушил требования защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел от шестого августа, - рассказали в пресс-службе суда. Мужчину признали виновным и арестовали на двое суток. Житель Мангистау ударил жену при своих родителях