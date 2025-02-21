Жителя Актау задержали за приставание к детям

По данным Lada.kz, полицейские оперативно прибыли на место событий и задержали жителя Актау.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прояснили ситуацию. На момент инцидента мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, пытался завести разговор с детьми. При этом какого-либо сексуализированного подтекста в действиях гражданина не установлено. Заявителей и пострадавших нет.

Несмотря на это, пьяного гражданина не отпустили просто так. Его доставили в полицию и там же составили протокол по статье 440 КоАП РК (Распитие спиртных напитков в общественном месте). Согласно статье, ему грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Ранее сообщалось, что за похищение девушки в Атырау мужчина отделался штрафом.