Похищение девушки в Атырау: мужчина отделался штрафом

Речь идет об инциденте, который произошел 18 февраля этого года в Атырау. Тогда очевидцы сняли на видео, как мужчина силой заталкивает девушку в машину, при этом жертва кричит и сопротивляется. Благодаря видео, полицейские быстро установили личность героев ролика. Ими оказались 22-летние мужчина и девушка. Однако последняя отказалась писать заявление на своего обидчика.

Стражи порядка составили протокол по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Дело рассмотрели в суде.

Оказалось, что в тот день девушка по собственному желанию села в машину. Однако по дороге между ними произошел конфликт, девушка отказалась ехать дальше и вышла из машины.

Мужчину не устроил такой ход событий, и он решил силой заставить её сесть в машину. После чего правонарушитель довез её до дома. Потерпевшая в своей объяснительной подтвердила это и заявила, что претензий к нему не имеет. Сам подсудимый вину свою признал и раскаялся.

Решением суда мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в 78 640 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.