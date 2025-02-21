Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Похищение девушки в Атырау: мужчина отделался штрафом

Его признали виновным в мелком хулиганстве.
Арайлым Усербаева
Похищение девушки в Атырау: мужчина отделался штрафом

Речь идет об инциденте, который произошел 18 февраля этого года в Атырау. Тогда очевидцы сняли на видео, как мужчина силой заталкивает девушку в машину, при этом жертва кричит и сопротивляется. Благодаря видео, полицейские быстро установили личность героев ролика. Ими оказались 22-летние мужчина и девушка. Однако последняя отказалась писать заявление на своего обидчика. 

Стражи порядка составили протокол по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Дело рассмотрели в суде. 

Главный баннер

Оказалось, что в тот день девушка по собственному желанию села в машину. Однако по дороге между ними произошел конфликт, девушка отказалась ехать дальше и вышла из машины. 

Мужчину не устроил такой ход событий, и он решил силой заставить её сесть в машину. После чего правонарушитель довез её до дома. Потерпевшая в своей объяснительной подтвердила это и заявила, что претензий к нему не имеет. Сам подсудимый вину свою признал и раскаялся. 

Решением суда мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в 78 640 тенге. 

Постановление суда не вступило в законную силу.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article